Il provvedimento adottato negli ultimi giorni conclude un iter iniziato lo scorso agosto quando era stata manifestata l’intenzione di donare l’apparecchiatura

Un ecografo portatile con sonda, corredato da carrello e stampante, sarà destinato all’Oncologia medica del presidio ospedaliero di Tropea. L’Asp di Vibo Valentia ha formalmente accettato la donazione proposta dall’associazione "Insieme Per", presieduta dal dottore G. Euticchio, con la delibera n. 275 del 26 maggio 2026, adottata dal commissario straordinario Angelo Vittorio Sestito.

L’atto prende le mosse dalla disponibilità manifestata dall’associazione già nell’agosto dello scorso anno. La proposta, acquisita al protocollo generale dell’Asp il 29 agosto 2025, riguardava la donazione a titolo gratuito di una nuova apparecchiatura da destinare alla struttura semplice dipartimentale di Oncologia medica del presidio ospedaliero tropeano. Pochi giorni dopo, il 3 settembre, l’associazione ha integrato la documentazione con le schede tecniche e con il valore dei beni oggetto della donazione.

Il dispositivo principale è un sistema ecografico color doppler digitale Sonoscape E1 Exp, del valore di 8mila euro. A questo si aggiungono una stampante stimata in 800 euro e un carrello porta ecografo da 100 euro.

Dopo la trasmissione della documentazione alla Commissione straordinaria, quest’ultima aveva autorizzato la procedura «previa verifica» da parte del direttore medico di presidio unico facente funzioni e del direttore sanitario aziendale.

Nessun costo per l’Asp

La delibera specifica che la donazione non comporta oneri a carico dell’amministrazione. Viene inoltre richiamata la normativa sulle donazioni, distinguendo tra quelle vincolate e non vincolate, e viene dato atto che la donazione deve corrispondere al reale bisogno dell’Azienda, senza conflitti di interesse tra donante e destinatario.

L’assegnazione all’Oncologia di Tropea

L’ecografo, con carrello e stampante, viene destinato all’Oncologia medica del presidio ospedaliero di Tropea. L’Asp prende atto della «espressa volontà» dell’associazione "Insieme Per" di donare l’apparecchiatura alla struttura, ma precisa anche che l’assegnazione potrebbe non essere definitiva.

Su indicazione del direttore medico di presidio unico, infatti, la destinazione dei beni «potrebbe subire variazioni qualora dovessero presentarsi diverse necessità all’interno del presidio ospedaliero di destinazione, ovvero, in altra struttura sanitaria dell’Asp di Vibo Valentia».

La delibera dispone infine la notifica dell’accettazione alla struttura Gestione tecnico-patrimoniale, per l’inserimento dei beni nel patrimonio aziendale e per l’attivazione dell’Ingegneria clinica, all’Oncologia medica del presidio ospedaliero di Tropea e alla stessa associazione "Insieme Per".