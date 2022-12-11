I promotori del comitato raggiungeranno il capoluogo di Regione venerdì 16 dicembre alle ore 10, per una mobilitazione a difesa del nosocomio

Prosegue la mobilitazione dei cittadini delle Serre Vibonesi a difesa dell’ospedale di Serra San Bruno. Dopo le mobilitazioni dei giorni scorsi, una delegazione del comitato San Bruno partirà venerdì 16 dicembre alla volta di Catanzaro per un sit in davanti alla Cittadella regionale. Una protesta per chiedere a gran voce di restituire dignità all’ospedale di Serra San Bruno che deve essere riconvertito, come previsto dal piano Scura, a Ospedale di Montagna con annessi servizi e personale medico ed infermieristico. Alle ore 8 è prevista la partenza di alcuni autobus dalla città della Certosa. Un altro mezzo partirà alle 8.30 da Brognaturo e raggiungerà il capoluogo di Regione. L’obiettivo è quello di essere ricevuti dal presidente della Regione e commissario ad acta della sanità calabrese, Roberto Occhiuto affinché adotti tutti i provvedimenti necessari a garantire il diritto alle cure a tutti i cittadini.

