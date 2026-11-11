VIDEO | La dottoressa della postazione di Tropea ha chiesto il ricollocamento immediato. Punta il dito contro Azienda Zero e denuncia carenze di medici, infermieri e autisti. Nell’intervista a LaC racconta le difficoltà quotidiane del servizio: «Accorpare due postazioni significa lasciarne una scoperta»

«Io sono entrata al 118 e mi sentivo utile. Oggi sento che la mia presenza, o la mia assenza, non cambia nulla per chi mi dirige. Perché dovrei restare?».

Così Alessia Piperno, medico in servizio alla postazione di Tropea e sindacalista della Fp Cgil, spiega la decisione di lasciare la postazione dell’emergenza-urgenza.

Nella sua casa di Vibo Valentia, Piperno stringe tra le mani la lettera con cui ha formalizzato la scelta. Un documento nel quale accusa Azienda Zero di aver adottato un modello organizzativo che, a suo giudizio, non garantisce più la centralità del personale medico sulle ambulanze.

Dopo mesi di denunce, Alessia Piperno, medico del 118 di Tropea, ha deciso di lasciare il servizio e chiedere il ricollocamento all'Asp di Vibo Valentia. Una scelta forte per accendere i riflettori sulle criticità della sanità vibonese e chiedere un cambio di rotta nella gestione dell'emergenza.

«La speranza è l’ultima a morire – racconta –. Spero che questo urlo possa essere ascoltato, ma onestamente non ci credo più. È un servizio che oggi non assicura quello che dovremmo difendere a tutti i costi: un diritto sancito dalla Costituzione».

La denuncia parte dalla carenza di personale. Non mancano soltanto i medici, ma anche infermieri e autisti, con conseguenze dirette sulla possibilità di garantire la copertura delle postazioni.

«Se ci fosse programmazione, non dovrei arrivare a chiamare la postazione prima di entrare in servizio per sapere se l’autista c’è». È una situazione che, secondo la dottoressa, costringe gli operatori a cercare continuamente soluzioni per evitare che il servizio si fermi. Ma spesso, per coprire una postazione, si finisce per scoprirne un’altra.

«Mi è capitato di non avere l’autista a Tropea mentre a Soriano era presente soltanto l’autista. A quel punto l’ambulanza di Soriano viene mandata a Tropea e quella postazione resta scoperta. Accorpare due postazioni significa, di fatto, chiuderne una».

Piperno segnala anche un’altra pratica che considera particolarmente grave: l’impiego di infermieri del servizio pubblico su ambulanze delle associazioni private convenzionate, quando manca il personale necessario a completare l’equipaggio pubblico.

«Sono soluzioni tampone che continuiamo ad accettare per garantire il servizio, ma a tutto c’è un limite. Non ce la facciamo più».

«Non abbiamo più ambulanze medicalizzate»

«Noi non abbiamo più i sanitari a bordo delle ambulanze. Viaggiano per lo più ambulanze Victor, senza personale sanitario. E poi si ricorre continuamente alle soluzioni tampone».

Il medico contesta anche il modo in cui vengono calcolati i tempi di intervento: «Il soccorso inizia da quando l’utente chiama il 112. In un servizio come questo un minuto è oro. Se arriva dopo venti minuti un’ambulanza Victor, senza neppure l’infermiere, quello non è un soccorso sanitario».

Le responsabilità di Azienda Zero

Nel mirino della dottoressa c’è soprattutto il modello organizzativo introdotto con il trasferimento della gestione dell’emergenza-urgenza ad Azienda Zero. Piperno sostiene che, prima del cambiamento, il servizio riuscisse a garantire una presenza medica più capillare, la reperibilità e i trasferimenti tra ospedali.

La questione riguarda anche la dotazione di medici: «Mi basta un trasferimento a Catanzaro e la provincia resta senza medici. Le ambulanze devono essere medicalizzate. È quello che vogliono gli infermieri, gli operatori e soprattutto i cittadini».

«Torno alla mia Asp»

La decisione di lasciare il 118 non significa, precisa Piperno, abbandonare la sanità pubblica o il territorio. La dottoressa, che è rimasta formalmente dipendente dell’Asp di Vibo Valentia dopo aver scelto di non trasferire il proprio rapporto di lavoro ad Azienda Zero, ha chiesto di tornare a svolgere la propria attività nell’azienda di appartenenza.

«Io in una famiglia che non mi vuole non ci resto più. Preferisco lavorare per un’azienda che mi supporta, mi tutela e mi valorizza. Se il 118 resterà senza medici, non è colpa mia. Io non voglio più far parte di un’organizzazione nella quale sento che la mia presenza non serve a nulla».

Resta la speranza che la sua denuncia venga ascoltata. Alla Regione e ai parlamentari del territorio chiede di rivedere il modello di gestione e di riportare il servizio 118 sotto la responsabilità delle singole Asp.

«La mia uscita dal servizio è un atto doveroso e di orgoglio per questa divisa, non un abbandono del territorio», aveva scritto nella lettera.