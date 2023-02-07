Per il segretario provinciale della Cisal è necessario: «Fare chiarezza su una vicenda assurda»

“Immaginate di passare una mattinata in fila per il rinnovo dell’esenzione ticket e, arrivati allo sportello, questo vi venga negato a causa di un paventato insoluto nei confronti dell’Asp per prestazioni erogate gratuitamente ma non dovute. Paventato perchè l’insoluto in questione e il numero di conto su cui effettuare il bonifico vi viene scritto a penna lì per lì su di un foglio bianco senza intestazione e riferimenti chiari. E’ quanto sta accadendo a Vibo Valentia a decine di utenti, bloccati da giorni dall’ “affaire ticket” e privati anche dei medicinali salvavita dispensati dal servizio sanitario nazionale. Un vero e proprio caos – denuncia Vitaliano Papillo, segretario provinciale della Cisal – che sta andando a penalizzare soprattutto le persone che più hanno bisogno”. [Continua in basso]

“Ben vengano i controlli incrociati a caccia dei furbetti che in questi anni non avevano diritto alle prestazioni gratuite, ci mancherebbe – sottolinea e conclude Papillo – ma ci sembrano davvero assurde la modalità con cui si sta procedendo alla riscossione. Per questi motivi chiediamo all’Azienda sanitaria provinciale la costituzione di uno sportello ad-hoc per la verifica e la certificazione, con i dovuti riferimenti ufficiali, delle insolvenze così da sbloccare, nell’interesse di tutti, una vicenda che, per usare un eufemismo, è alquanto scandalosa”.

