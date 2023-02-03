Il consigliere regionale interviene sulla situazione in cui versa il sito sanitario e chiede rapidi interventi

«È una situazione che perdura ormai da troppo tempo e continua a creare moltissimi disagi all’utenza, quella che si vive nella Farmacia territoriale dell’Asp di Vibo Valentia, sita in via Protettì, punto di riferimento obbligato per centinaia di pazienti provenienti da tutto il territorio provinciale. Più volte sono emerse le criticità legate all’inidoneità dei locali che ospitano questo importante servizio pubblico, ciononostante tardano ad arrivare adeguati interventi. Mancanza di sale d’aspetto e di servizi igienici per l’utenza; assenza di parcheggi riservati ai disabili e stalli solo a pagamento nei pressi dell’ingresso della struttura; pazienti e familiari costretti ad attendere il proprio turno nel cortile esterno; servizio che riscontra lunghe code e snervanti attese da sostenere al di fuori dei locali anche sotto le intemperie. Mi appello dunque al commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia affinché s’intervenga al più presto per alleviare disagi che mi sono stati segnalati da più parti, considerando che chi si accosta a questo servizio è già gravato da patologie talvolta estremamente gravi o da disabilità. Sono certo che l’invito ad intervenire non resterà inascoltato». È quanto dichiara il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, richiamando l’attenzione sui disagi che interessano gli utenti della Farmacia territoriale dell’Asp di Vibo Valentia.

