Il corteo silenzioso sulla sanità promosso per domattina, martedì 20 gennaio, è stato rinviato a data da destinarsi a causa del maltempo previsto. Nella giornata di domani infatti è atteso un peggioramento delle condizioni meteo, con intense piogge e forti raffiche di vento – soprattutto sul lato jonico della regione ma che toccheranno anche il Vibonese.

Pioggia in Calabria fino a 200 mm, ma domani peggiorerà: il ciclone porterà nubifragi, onde fino a 7 metri e tanta neve

Salvatore Lia
La manifestazione annunciata nei giorni scorsi da un gruppo di cittadini ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul diritto alla salute e sulle condizioni della sanità nel Vibonese. L’appuntamento era alle ore 10:30, con raduno in piazza Fleming, davanti all’ospedale di Vibo Valentia, e partenza verso la Prefettura. L’appello alla comunità a partecipare e far sentire la propria voce resta sempre valido, in attesa di stabilire una nuova data per il corteo silenzioso. 