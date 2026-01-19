Il corteo silenzioso sulla sanità promosso per domattina, martedì 20 gennaio, è stato rinviato a data da destinarsi a causa del maltempo previsto. Nella giornata di domani infatti è atteso un peggioramento delle condizioni meteo, con intense piogge e forti raffiche di vento – soprattutto sul lato jonico della regione ma che toccheranno anche il Vibonese.

La manifestazione annunciata nei giorni scorsi da un gruppo di cittadini ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul diritto alla salute e sulle condizioni della sanità nel Vibonese. L’appuntamento era alle ore 10:30, con raduno in piazza Fleming, davanti all’ospedale di Vibo Valentia, e partenza verso la Prefettura. L’appello alla comunità a partecipare e far sentire la propria voce resta sempre valido, in attesa di stabilire una nuova data per il corteo silenzioso.