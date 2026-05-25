Nuovo sopralluogo del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto nel cantiere del nuovo ospedale di Vibo Valentia. Durante il viaggio verso Reggio Calabria (dove Francesco Cannizzaro è in procinto di vincere le elezioni comunali con una valanga di preferenze ndr.), il governatore si è fermato per verificare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori del presidio sanitario, condividendo poi un video sui social.

«Sto andando a Reggio Calabria, però intanto mi sono fermato per vedere come procede il nuovo ospedale di Vibo Valentia», afferma Occhiuto nel filmato pubblicato online, mostrando le immagini del cantiere. Il presidente sottolinea come i lavori stiano procedendo «molto velocemente» e annuncia che «per settembre-ottobre sarà tutto quanto inscatolato». Nel suo intervento, Occhiuto ricorda anche le difficoltà legate alle condizioni meteo degli ultimi mesi: «Vi ricordate l’ultima volta che siamo venuti qui? Avevo le scarpe sporche, pioveva. C’è stata tanta pioggia perché altrimenti sarebbero stati persino più avanti». Un riferimento alle intense precipitazioni che hanno interessato la Calabria negli ultimi tempi, rallentando parzialmente le attività nei cantieri. Nonostante questo, il governatore evidenzia il ritmo delle opere: «I cantieri procedono, la Calabria è un cantiere perché in Calabria le cose si possono fare».

A corredo del video, Occhiuto ha affidato ai social anche una riflessione dal tono politico e simbolico: «Una cosa l’avete capita. Io ai cantieri ci tengo perché non voglio più vedere opere incompiute al Sud. Non nel mio Sud».