Il Comune di Tropea vara il servizio di trasporto scolastico 2024-2026 e punta alla sicurezza di bambini e mezzi

Il progetto include la presenza di accompagnatori a bordo per garantire la supervisione degli studenti e l'acquisto di scuolabus idonei per migliorare la qualità degli spostamenti

Il servizio di trasporto per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 si propone di facilitare l’accesso alla scuola per gli alunni residenti nel Comune di Tropea. Il costo stimato per il servizio ammonta a circa 105mila euro, da suddividersi tra spese per il carburante, personale e costi generali di gestione, senza contare gli oneri per la sicurezza. «Il Servizio – hanno fatto sapere dalla sede municipale – non è solo un mezzo di trasporto, ma un fondamentale strumento per garantire il diritto allo studio. Questo approccio mira a ridurre le barriere alla frequenza scolastica, promuovendo una maggiore integrazione e accessibilità per gli alunni, specialmente quelli provenienti da zone periferiche».

La Commissione straordinaria ha inoltre sottolineato «l’importanza della vigilanza e della sicurezza degli alunni durante il trasporto». Il progetto, infatti, include la presenza di accompagnatori a bordo dei mezzi «per garantire che gli studenti siano sempre supervisionati, assicurando un ambiente sicuro e accogliente». Successivamente all’approvazione della delibera, il Comune di Tropea provvederà a pubblicare il bando di gara per l’affidamento del servizio, garantendo che le procedure siano trasparenti e in linea con le normative vigenti. I commissari Micucci, Turco e Calenda hanno inoltre evidenziato «che si procederà all’acquisizione dei mezzi idonei per il Servizio, con particolare attenzione alla sicurezza e alla qualità del trasporto».