Sicurezza nelle scuole, stipulata convenzione tra Vigili del fuoco e istituti di Vibo

Si è tenuta nella sede del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia una conferenza stampa di presentazione della convenzione stipulata nel campo della prevenzione e sicurezza nelle scuole tra la struttura e gli istituti capofila rete d’ambito VV012 e VV013.

Alla presenza del comandante provinciale di Vibo Valentia Arch. Alessandra Rilievi, del dirigente Ufficio IV dell’Ufficio scolastico regionale, Dott.ssa Concettina Gullì, e dei dirigenti scolastici delle scuole capofila, Ing. Antonello Scalamandrè e Prof. Nicolantonio Cutuli sono stati illustrati i contenuti e le finalità della convenzione nonché lo stato di attuazione della stessa.

Lo scopo della convenzione è quello di accrescere gli standard di sicurezza all’interno degli edifici scolastici attraverso la formazione degli addetti antincendio chiamati a prevenire situazioni di potenziale pericolo e ad intervenire in caso di emergenza per l’estinzione di piccoli focolai nonché per l’attivazione delle procedure di evacuazione. Nel corso della conferenza stampa è stata sottolineata la sinergia tra il comando dei Vigili del Fuoco e gli istituti scolastici capofila che ha reso possibile il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Infatti i corsi sono in fase avanza di attuazione ed entro la fine di questo mese verrà ultimata la prima fase con la formazione di oltre 300 addetti antincendio operanti nella quasi totalità delle scuole della provincia.