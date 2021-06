Ordine degli architetti di Vibo, Fabio Foti eletto presidente

Nico Donato e, a destra, Fabio Foti

A seguito delle elezioni che si sono tenute in data 6-7 maggio scorsi il consiglio dell’Ordine degli architetti della provincia di Vibo Valentia, nella seduta di insediamento del 18 giugno, ha eletto all’unanimità le seguenti cariche istituzionali: Fabio Foti, presidente; Carmen Corrado, segretario; Rosario Di Renzo, tesoriere. [Continua in basso]

Il neo eletto presidente Foti ha poi provveduto ad attribuire ai consiglieri le seguenti deleghe: Salvatore Monteleone, vicepresidente – Lavori pubblici, formazione e qualificazione professionale; Sergio Barbuto, Rapporti con Regione ed Enti locali; Giuseppe Dileo, Vigili del fuoco – Protezione civile-catasto-ex Genio civile; Francesca Del Duce, Cultura, beni culturali, arte paesaggio; Antonella Fazio, Ambiente, energia, sostenibilità; Barbara Grillo, Rapporti con architetti junior. La seduta inizialmente è stata presieduta dal consigliere anziano Salvatore Monteleone. Dopo l’elezione delle cariche istituzionali, i consiglieri hanno discusso sugli obiettivi di mandato e sulle iniziative da mettere in campo in continuità con il lavoro svolto negli anni precedenti dal consiglio dell’Ordine e dalla Fondazione.

Il focus delle attività dei prossimi anni sarà incentrato sulla promozione della qualità dell’architettura in relazione alla città e al paesaggio e sulla valorizzazione e qualificazione della professione dell’architetto. Attraverso un ciclo di iniziative sarà programmato un investimento nella conoscenza e nel costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale. Una particolare attenzione sarà dedicata alla riorganizzazione della segreteria, ai servizi agli iscritti e al nuovo sito internet. Continuerà, inoltre, l’azione a supporto al territorio attraverso la promozione di accordi di collaborazione e partenariato con provincia, Comuni, Università, enti e associazioni culturali. A conclusione della seduta di Consiglio si è tenuto il passaggio di consegne tra il presidente uscente, Nico Donato e Fabio Foti che ha voluto esprimere gratitudine al suo predecessore e per il lavoro svolto.