Pizzo Calabro, un angolo di paradiso sulla Costa degli dei – VIDEO

Pizzo è mare, storia, cultura ma è soprattutto la città della pace e del gelato. Il famoso tartufo. Un prodotto artigianale che viene preparato dai maestri gelatieri pizzitani. Ed è in piazza della Repubblica, nel salotto naturale circondato dalle storiche gelaterie che si concentra il passeggio, soprattutto serale. È l’anno del Covid e del green pass obbligatorio che non sembra aver scalfito quanti hanno deciso di visitare la cittadina turistica del Vibonese. [Continua in basso]

Ma cosa fare e dove andare. Pizzo non è dunque solo gelato. I turisti hanno tanto da conoscere e da apprezzare. Non solo la dolce vita di Piazza della Repubblica, ma anche le passeggiate lungo le viuzze suggestive con i suoi negozi tipici, c’è anche il Castello Murat dove nel 1815, fu imprigionato e condannato a morte il Re di Napoli Gioacchino Murat. Altro luogo suggestivo è la chiesetta di Piedigrotta, scavata nella roccia. È il luogo più visitato della Calabria. La Marinella con le sue strutture balneari, distante una manciata di chilometri dal centro ma facilmente raggiungibile grazie ai calessini che girano in lungo e in largo accompagnando i visitatori alla scoperta della città.

Poi c’è la Marina, dove è possibile ammirare il molo “Pizzapundi”. Una passerella realizzata sin dagli anni ’60, parzialmente distrutta dalle mareggiate, ma che permette di fare una suggestiva passeggiata sul mare. Pizzo è questo e altro. Pizzo per dirla con le parole di un turista partenopeo è: «bella come Napoli, manca solo il Vesuvio».