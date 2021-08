Maierato, in campo la solidarietà: Torneo di Tennis per donare buoni libro

Nei giorni scorsi, presso il Maierato Tennis Club, si è tenuto il Torneo di Tennis di beneficienza organizzato dal Leo Club Vibo Valentia, il cui ricavato verrà interamente utilizzato per acquistare buoni libro da donare a ragazzi impossibilitati a reperire il materiale scolastico. «La nostra associazione – si legge in una breve nota – è da sempre molto attenta ai bisogni della comunità e, in particolare dei giovani. In occasione quindi dell’imminente rientro a scuola abbiamo scelto di adoperarci anche per l’istruzione. Ringraziamo pertanto Vibo servizi Sas ed EdilArena Snc per il contributo e il Maierato Tennis Club per la disponibilità e il supporto nell’organizzazione», chiudono gli ideatori dell’evento sportivo. I vincitori del torneo sono stati: primo classificato, Domenico Schinelli; secondo classificato, Matteo Riga; terzo classificato, Gabriele Galati.