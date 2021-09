Covid, la filiale di Dasà della Bcc del Vibonese contro la comunità di Acquaro

L’affissione della filiale di Dasà della Bcc del Vibonese

“Una provocazione vergognosa, frutto di una decisione assurda che offende una comunità intera e calpesta le regole basilari della convivenza civile. Non trovo altre parole per definire il pseudo avviso con il quale la filiale di Dasà della Banca di Credito Cooperativo del Vibonese ha deciso di precludere sine die l’accesso nei propri locali ai correntisti ed ai clienti provenienti dal comune di Acquaro, prendendo spunto dai casi positivi al Covid rilevati ed in “considerazione dell’ordinanza restrittiva del sindaco”. E’ quanto afferma il primo cittadino di Acquaro Giuseppe Barilaro. “Si tratta di motivazioni ignobili quanto infondate, che calpestano il senso di responsabilità dimostrato in questa difficile fase dell’emergenza pandemica dai cittadini e dall’amministrazione comunale di Acquaro. Con assoluta celerità abbiamo provveduto ad attivare la necessaria attività di screening finalizzata all’individuazione dei casi positivi con i soggetti interessati che sono stati tempestivamente posti in stato di isolamento domiciliare. [Continua in basso]

Il tutto allo scopo di garantire la salute della stragrande maggioranza dei nostri concittadini che, proprio grazie alle necessarie misure di salvaguardia sanitaria adottate, hanno potuto continuare e continuano a svolgere le normali attività della loro vita quotidiana e lavorativa. Appare quindi assolutamente discriminatorio l’atteggiamento dei vertici della Bcc del Vibonese e nella fattispecie della filiale di Dasà. Quale gesto riparatorio – afferma Barilaro – pretendiamo la rimozione immediata dell’avviso unitamente alle loro scuse per le decisioni assunte in quanto altamente offensive ed irriguardose. Riservandoci altresì la possibilità di adire tutte le vie che riterremo opportune per tutelare ulteriormente ed in modo inequivocabile la dignità calpestata di un’intera comunità”.

