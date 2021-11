Zambrone, insegnante positiva al Covid: scuola media chiusa e dad per i ragazzi

Altri cinque contagi a Zambrone. Lo ha reso noto il Comune amministrato dal sindaco Corrado L’Andolina con un post sui social. Si tratta di componenti appartenenti alla medesima famiglia. All’interno dell’avviso, gli amministratori comunicato che sono attesi gli esiti dei tamponi disposti su altre quattro persone.

Intanto il Comune rende nota l’imminente chiusura della Scuola secondaria di primo grado: «Dopo un’interlocuzione con il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Tropea – si legge – si è appreso della positività di un docente che insegna presso la Scuola media di Zambrone. Il dirigente a breve disporrà, limitatamente a tale scuola, la didattica digitale integrata».

E ancora. «Siccome sono giorni di festa si è concordato col dirigente di rendere immediata la notizia per raccomandare a tutti ed ai ragazzi delle scuole medie in particolare, la massima prudenza. Il preside si è già relazionato con l’Asp per concordare le eventuali procedure del caso. Il rispetto delle regole e soprattutto i vaccini – conclude l’ente- sono gli unici strumenti per limitare i danni della pandemia da Covid 19».