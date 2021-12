Gratteri a La Capitale: «La Calabria onesta c’è e vuole una rinascita» – Video

Puntata speciale dalla sede di Via Condotti 21 che vedrà ospiti il procuratore di Catanzaro e il professore Antonio Nicaso in onda su LaC Tv

«Io vedo quasi due Calabrie, la Calabria delle persone perbene e oneste che cresce sempre di più, la Calabria che vuole cambiare e che vuole una rinascita. Numericamente c’è piu gente che crede nella giustizia, anche perchè continuano ad aumentare le persone che denunciano e chiedono di parlare con me. E vedo poi sempre più i centri di potere nervosi, che hanno reazioni scomposte, perchè pensano possa arrivare il loro turno, se non hanno commesso reati perchè questa agitazione?».



Così Nicola Gratteri nell’intervista rilasciata a Paola Bottero a margine della puntata speciale de La Capitale, nella sede del nostro network di via Condotti 21 a Roma, che ha visto il procuratore di Catanzaro ospite insieme al professore Antonio Nicaso, autori del libro “Complici e Colpevoli”.



«Ma da almeno un anno, – denuncia pure Gratteri – nel dibattito politico, nella progettazione di riforme e anche in relazione ai milioni di euro che arriveranno dall’Europa nessuno sta parlando dell’eventuale e quasi certa attenzione delle mafie e in particolare della ‘ndrangheta su questi soldi».

La puntata de La Capitale andrà in onda oggi, alle ore 15, subito dopo il Tg di LaCnews24. Su LaC Tv, canale 19 del digitale terreste, su LaC Sat il canale satellitare del network LaC, visibile sul canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.