Troppi casi Covid, Zungri si blinda: piazze chiuse, feste vietate e messe sospese

A causa dell'aumento di casi di positività al Covid-19 e la difficoltà di effettuare i dovuti tracciamenti da parte dell'Asp di Vibo Valentia, il sindaco di Zungri Franco Galati ha emanato una ordinanza con la quale ha disposto nuove restrizioni per il territorio comunale.

L’ordinanza del sindaco Galati

La decisione si è resa necessaria visti i numerosi casi accertati registrati nella popolazione. Il primo cittadino – si legge dunque nell’atto – ha predisposto le misure in via cautelativa a tutela della salute pubblica. Da domenica 2 gennaio, nel paese del Poro prevista la chiusura delle attività commerciali, bar, pub, pasticcerie, dalle ore 20.30 alle ore 5.00 del giorno successivo. Dalle ore 19.00 fino alle 20.30 consentito solo asporto. Il primo cittadino ha inoltre ordinato la sospensione di tutte le cerimonie come feste di compleanno, ricorrenze e situazioni in cui sono previsti assembramenti.



L’ingresso nei piccoli esercizi commerciali, macellerie, panifici e generi alimentari viene consentito a una persona per volta. Chiusi parco giochi, piazze, impianti sportivi. Con l’ordinanza inoltre il sindaco Galati ha sospeso ogni attività dei centri di aggregazione sociale e religiosa nonché la sospensione delle funzioni religiose in presenza. Stop anche al mercato settimanale con il divieto d’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti. Gli uffici comunali rimarranno aperti solo su prenotazione. L’ordinanza rimarrà in vigore fino al 9 gennaio.