Mileto, il vescovo Nostro annuncia l’apertura della chiesa voluta da Natuzza

L'annuncio del presule in occasione della Messa di preghiera in unità per la pace. La cerimonia è attesa a inizio agosto

La Basilica Cattedrale di Mileto ospita la Santa messa di preghiera in unità per la pace e di avvio del periodo di Quaresima. L’evento viene trasmesso in diretta su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre, e in streaming sui canali social della nostra emittente.

La celebrazione eucaristica si doveva svolgere nell’area della grande spianata che ospita l’insieme di strutture religioso-socio-assistenziali – sorte anni fa su volontà della Serva di Dio Natuzza Evolo – per espressa volontà del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea monsignor Attilio Nostro ma è stata spostata per maltempo. All’appuntamento religioso il presule, insediatosi nella cattedra miletese lo scorso 2 ottobre, ha chiamato a raccolta «una rappresentanza di ogni comunità parrocchiale insieme ai loro pastori».



Un invito «a vivere questo momento di grazia» di preparazione alla Pasqua, tra l’altro esteso dalla Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, presieduta da Pasquale Anastasi, a tutti i Cenacoli di preghiera mariani – sorti in tutto il mondo su input della mistica con le stigmate di Paravati – «e ai fedeli che vi vorranno prendere parte». [Continua a leggere]

L’apertura della chiesa fortemente voluta da Natuzza

Durante la celebrazione il vescovo ha annunciato l’apertura al culto della chiesa fortemente voluta da Natuzza: «Oggi in questa piazza risuona una preghiera di lode al Signore per ringraziare del dono della comunione tra Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime e Diocesi di Mileto Nicotera Tropea. Dopo aver percorso insieme un cammino di conoscenza e reciproca stima, siamo finalmente giunti alla decisione di aprire questa chiesa per consacrarla e aprirla al culto e alla preghiera». L’appuntamento è previsto per il 6 agosto in occasione della festa della Trasfigurazione di Gesù.