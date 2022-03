Ordine dei commercialisti di Vibo Valentia: assegnate cariche e deleghe

Si è riunito negli scorsi giorni il primo Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Vibo Valentia dopo l’elezione del nuovo presidente, Antonino Daffinà, e dei componenti del consiglio stesso. Nel corso della riunione, che aveva all’ordine del giorno il completamento delle cariche statutarie e l’assegnazione delle deleghe si è proceduto alla designazione dei ruoli di vicepresidente, segretario, tesoriere e presidente del Comitato pari opportunità. Nello specifico, alla vicepresidenza è stata nominata Maria Teresa Albano, segretario Giovanbattista Sorrenti, tesoriere Pino Imineo e, infine, Claudia Carnovale nominata presidente del Comitato pari opportunità.



Con queste nomine ha preso il via l’effettiva attività del consiglio provinciale guidato da Antonino Daffinà il quale nel commentare la nuova organizzazione del Consiglio ha dichiarato: «La nostra squadra adesso è completa, ma non saremo un circolo chiuso, il nostro impegno sarà sempre di massima condivisione con tutti i componenti del consiglio e con tutti i colleghi iscritti all’Ordine con l’obiettivo di costruire insieme una prospettiva di crescita per restituire piena centralità alla nostra categoria professionale così come avevamo annunciato al momento della nostra elezione».