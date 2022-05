Serra San Bruno: costituito “In Movimento” per lanciare sfide politiche e culturali

Nasce a Serra San Bruno il movimento politico-culturale “In Movimento”. Un’associazione civica liberale e moderata che si propone come laboratorio di idee e spazio di aggregazione. «”In Movimento” – spiegano i promotori – guarda al futuro con l’obiettivo di coinvolgere forze e menti nuove, di tracciare un nuovo percorso politico di crescita culturale, economico e sociale ed insieme contribuire alla formazione della nuova classe dirigente politica amministrativa. Un progetto che mette al centro le necessità della comunità, della cittadina e del territorio. Diverse le tematiche – riferiscono sempre i promotori – sulle quali vogliamo coinvolgere tutti coloro che hanno la volontà e la passione di impegnarsi per la nostra comunità, ai quali chiediamo di unirsi a noi per costruire e realizzare insieme questo progetto ambizioso. É un progetto – proseguono gli interessati – che si fonda principalmente sul senso di comunità, che dobbiamo ritrovare al più presto, al fine di costruire una idea di futuro credibile ed ambizioso per Serra San Bruno e per l’intero comprensorio». Nei prossimi giorni avrà luogo una conferenza stampa di presentazione.