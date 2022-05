Addio al “barone rosso”, la Calabria piange la scomparsa del professor Lombardi Satriani

Sulla stessa scia, il messaggio del Comune di Tropea: «Grandissimo antropologo ha messo in luce le peculiarità della nostra terra ed ha dato lustro alla Calabria e alla comunità tropeana a cui era legatissimo. Era stato allievo del nostro Liceo classico Pasquale Galluppi ed aveva conservato a Tropea profondi vincoli di amicizia. Esprimiamo il cordoglio della Città di Tropea ai familiari tutti e rendiamo omaggio alla sua grandezza di Uomo, di Studioso e di Maestro, con Lui scompare un figlio illustre il cui ricordo e la cui guida continueranno a illuminare la nostra città».

Quindi il contributo de “L’Isola che non c’è”: «L’associazione tutta partecipa al dolore dei familiari per la perdita del prof. Luigi Maria Lombardi Satriani, nostro presidente onorario».

Officina fotografica: «Indelebile ricordo di amicizia e supporto»

“La fraternità interrotta dalla morte può essere segno sotterraneo della vita, ridiventare, questa volta faticosamente e amaramente, continuità, nonostante e comunque”. Così scriveva il professore. A noi di Officina fotografica rimane un indelebile ricordo di vicinanza, amicizia e supporto. Le ultime due estati trascorse in sua compagnia sono state per noi linfa vitale. Grazie professore per averci aperto le porte della sua casa e per aver creduto fermamente nel nostro progetto di fotografia sociale. Faremo tesoro di tutti i suoi insegnamenti e le saremo per sempre grati». Il messaggio di Officina fotografica.

Pro loco Briatico: «Amava la sua terra»

«Oggi Briatico, la Calabria e l’Italia tutta piange la perdita del Professor Lombardi Satriani Luigi Maria. Uomo di enorme spessore intellettuale che amava la sua terra. Il nostro cordoglio a tutta la famiglia», scrive sui social la Pro loco di Briatico.

Archeoclub: «Il barone rosso non c’è più»

«Il Barone rosso, Luigi Maria Lombardi Satriani, non c’è più. La Calabria perde uno dei suoi migliori intellettuali. Un antropologo riconosciuto a livello nazionale, che ha dato lustro alla nostra Regione, patria di grandi uomini di cultura, le cui ricchezze dovremmo impegnarci a valorizzare. È stato più volte presente nella nostra comunità, Girifalco. È stato un onore conoscerlo, ascoltarlo e confrontarsi con lui. Ci lascia un grande patrimonio letterario, da studiare, valorizzare e riproporre alle nuove generazioni». Così Archeoclub d’Italia Toco Carìa Girifalco in un post social.

LaboArt: «Ci ha insegnato tantissimo»

Il messaggio di LaboArt: «Oggi è un giorno molto triste per noi. Ci ha lasciato Luigi Maria Lombardi Satriani, eminente antropologo nonché amante della cultura a tutto tondo. Il suo amore per il sapere si tramutava in una disponibilità totale e inaspettata per ogni iniziativa culturale, specie se questa partiva dal basso o dal sud. Luigi è stato il “padrino” di Teatro d’aMare nel 2016 e nel 2017, la sua presenza ci ha insegnato tantissimo, il ricordo delle sue critiche e dei suoi consigli è ancora vivido in noi».

Caffè letterario La Cava; «Scompare una delle voci più autentiche della cultura italiana»

L’omaggio di Caffè letterario “La Cava”: «Addio a Luigi Maria Lombardi Satriani, illustre antropologo e professore emerito dell’Università “La Sapienza” di Roma. Poco più di un mese fa gli è stato conferito il Premio speciale “La melagrana” in occasione della V Edizione del Premio Letterario Mario La Cava. Con lui scompare una delle voci più illuminanti ed autentiche della cultura italiana ed europea».

Museo delle marionette: «È stato un prezioso amico»

Parole di affetto anche dal Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino: «Il presidente, il direttore, i componenti del Consiglio direttivo e il personale dell’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari- Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino si uniscono al dolore dei familiari, degli amici e dei colleghi per la scomparsa del prof. Luigi Maria Lombardi Satriani, eminente studioso, maestro stimatissimo, instancabile promotore della ricerca demoetnoantropologica e prezioso amico del nostro Museo».