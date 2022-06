Tornano i campi estivi dell’Associazione Libera sui beni confiscati alle mafie

Ritornano le proposte estive di impegno e formazione dell‘Associazione antimafia Libera. Un’esperienza nei terreni e nelle proprietà, un tempo appartenuti alle mafie oggi riutilizzati per finalità sociali da associazioni e cooperative, per mettersi in gioco, partecipare e approfondire.

Anche quest’anno l’estate con Libera sarà all’insegna della corresponsabilità, della scoperta e della partecipazione. [Continua in basso]



E!State Liberi! – campi di Impegno e Formazione sui beni confiscati alle mafie è l’iniziativa che consentirà a migliaia di ragazzi e ragazze di vivere pienamente il valore dell’antimafia sociale e conoscere la bellezza dei territori coinvolti. Con più di 3.000 posti disponibili in 70 luoghi, E!State Liberi! propone 150 settimane di campi in tutta Italia: da nord a sud, un’immersione nelle tante esperienze di cambiamento nate a partire dall’uso sociale dei beni confiscati alle mafie grazie all’impegno di cooperative, associazioni e realtà territoriali.

Chi parteciperà al campo contribuirà al cambiamento “sporcandosi le mani”, affiancando i membri delle associazioni e delle cooperative nel loro impegno quotidiano sui beni confiscati. Un impegno concreto che sarà parte integrante del percorso formativo della settimana, ricco di tanti momenti

di confronto, conoscenza e formazione: dalle testimonianze dei familiari delle vittime innocenti delle mafie, alle voci del territorio e di chi prova a cambiarlo; dalla conoscenza della storia locale alla scoperta dei luoghi significativi e delle bellezze del luogo. Un viaggio che, da più di 15 anni, non si è mai fermato, attraversando la fase di emergenza sanitaria e rappresentando ancora di più una preziosa occasione di incontro e di crescita per tanti e tante giovani

Anche la Calabria sarà protagonista nell’estate 2022 con 30 campi di Impegno e Formazione dislocati in varie località.

Ecco i campi di Libera in Calabria

Nella città di Crotone il coordinamento di Libera organizza i campi tematici “Giustizia Sociale è democrazia” dove i giovani campisti potranno sperimentare esperienze reali di responsabilità e giustizia, attraverso il sostegno alle associazioni e alle cooperative, che sul territorio realizzano

attività di utilità sociale. Presso le cooperative di Libera Terra – Terre Joniche ad Isola di Capo Rizzuto e Valle del Marro a Polistena – i partecipanti potranno affiancare i soci nell’uso responsabile e sostenibile dei terreni agricoli confiscati alla ‘ndrangheta, e nelle azioni di cambiamento culturale, per sostenere concretamente i progetti di sviluppo economico e sociale che le due cooperative sociali portano avanti con fatica e speranza da diversi anni. A Limbadi, i campi avranno l’obiettivo di dare un sostegno concreto all’Associazione San Benedetto Abate nella gestione di alcuni beni confiscati, al fine di rendere tali attività funzionali ad un progresso socio-culturale del territorio di riferimento. In questa realtà, l’associazione S. Benedetto Abate si è impegnata in una sfida importante, prendendosi in carico la gestione di beni confiscati alla cosca Mancuso, una ‘ndrina che da sempre domina questo territorio. A Gioiosa Ionica si svolgeranno tre campi ospitati dall’Associazione Don Milani, da sempre pilastro del coordinamento di Libera Locride, che si occupa di attività sociali rivolte principalmente ai minori. Qui i campisti saranno impegnati in attività di gestione di un Lido balneare confiscato nel 2001 alla cosca Mazzaferro. Infine a Reggio Calabria il campo E!state Liberi! si svolgerà presso il Parco Ecolandia, dove il tema centrale sarà quello delle ecomafie e della tutela dell’ambiente, e i ragazzi partecipanti contribuiranno alla manutenzione del bene confiscato presente nel Parco, con allestimenti e manutenzioni dei percorsi presenti nell’area. Oltre ai tanti e tante giovani che raggiungeranno la Calabria, E!State Liberi! sarà anche l’occasione per molti di intraprendere un viaggio e scoprire altri luoghi ed esperienze, approfittando delle numerose proposte di Libera in tutta Italia. Iscriversi è semplice: visitando il sito di LIBERA www.libera.it alla pagina dedicata a E!State Liberi!, è possibile consultare l’intera offerta dei campi e prenotare il proprio posto in base alle disponibilità indicate nella scheda di ogni singolo campo.

I numeri utili

E!State Liberi! rinnova anche il suo carattere inclusivo e aperto: per sostenere la partecipazione di ragazze e ragazzi provenienti da situazioni di disagio socio-economico o dai percorsi della giustizia minorile, prosegue il percorso “Regala un’Estate Libera!”: una raccolta fondi per permettere a tutte e tutti di vivere un’esperienza unica di incontro, di crescita e per fare la propria parte contro mafie e corruzione!

Per maggiori informazioni è possibile contattare lo staff E!State Liberi! – Campi di Impegno e Formazione sui beni confiscati alle mafie ai seguenti recapiti Telefono: 06.69770342-45-47 | Mobile: 3453314241

Email: info@estateliberi.it https://www.facebook.com/estateliberi

Articoli correlati