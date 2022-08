Francavilla, Cantine Benvenuto medaglia d’oro della guida “The WineHunter Award”

Grande soddisfazione per Giovanni Celeste Benvenuto, titolare dell’azienda: «Premiati anni di lavoro e sacrifici, in un territorio che amo e che rappresenta fortemente le mie radici»

È online la guida alle eccellenze vitivinicole e culinarie premiate “The WineHunter Award”, il premio ufficiale di “Merano WineFestival”, la cui 31esima edizione è previsa da 4 all’8 novembre 2022. La guida segnala 3.448 vini e 388 prodotti “food-spirits-beer” che hanno ottenuto un riconoscimento, presenti anche diverse aziende della Calabria. Il Mare 2021 delle Cantine Benvenuto di Francavilla Angitola, in provincia di Vibo Valentia, ha ottenuto la medaglia d’oro “The WineHunter Award”, sono due i vini bianchi calabresi ad aver ricevuto l’Award Gold e Benvenuto è tra questi, unica cantina a rappresentare il Vibonese. Grande soddisfazione per Giovanni Celeste Benvenuto, titolare dell’azienda, giovane viticoltore: «Dopo il Concours Mondial de Bruxelles, che si è tenuto quest’anno proprio nella nostra regione, la Calabria continua ad essere premiata con riconoscimenti di alta qualità e serietà, ricevere la medaglia d’oro “The WineHunter Award” di “Merano WineFestival” è per me un grande onore, premia anni di lavoro e sacrifici, in un territorio che amo e che rappresenta fortemente le mie radici».