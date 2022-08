A Villaggio Mancuso il murales che ritrae la mistica di Paravati Natuzza Evolo

Natuzza Evolo, la mistica di Paravati, trascorreva le sue vacanze nella Sila piccola catanzarese. Soggiornava nella casa situata nei pressi della piazza successivamente a lei intitolata a Villaggio Cutura. Lì è anche presente una statuetta della Madonnina che le era apparsa e da poco tempo, nella piazzetta, le è stato dedicato un busto in sua memoria. Quest’anno c’è una importante novità che vede protagonista il Villaggio adiacente a quello di Cutura: Villaggio Mancuso. Natuzza è stata ritratta da Giuseppe Garofalo l’artista che nella vita fa il tatuatore e che nel tempo si è specializzato come ritrattista. Murales che ha preso vita grazie alla raccolta fondi di Mario Garofalo e all’aiuto del comitato Siletta di cui riveste il ruolo di presidente. Mario e Giuseppe Garofalo hanno lo stesso cognome, tuttavia non sono legati da nessun vincolo di parentela. Ad unirli, questa iniziativa che ha visto coinvolti i commercianti di Villaggio Mancuso e non solo. Diverse sono state le persone che hanno deciso di donare qualcosa per contribuire e così partecipare a quest’opera.