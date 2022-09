Sulla spiaggia di Vibo Marina un cinghiale morto in balia delle onde – Video

L'animale, di piccole dimensioni, è stato avvistato dai bagnanti sulla battigia, non troppo distante dagli ombrelloni

Un cinghiale morto è stato avvistato sulla spiaggia di Vibo Marina, poco lontano dagli ombrelloni. L’animale, di piccole dimensioni, è stato ripreso con un cellulare da un bagnante mentre veniva sballottato dalle onde sulla battigia. Davvero un brutto spettacolo, che dimostra ancora una volta come i cinghiali siano ormai ovunque. Una vera e propria emergenza nel Vibonese – con ungulati che nei mesi scorsi hanno anche provocato incidenti e distrutto coltivazioni -, che trova origine nei ripopolamenti fatti a dismisura negli scorsi decenni dalla Provincia di Vibo per venire incontro alle esigenze dei cacciatori. Da lì, l’enorme proliferazione e la possibilità di trovarsi un cinghiale dietro casa oppure al mare, come nel caso dello sfortunato animale di Vibo Marina.