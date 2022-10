Tropea, aggiudicati i lavori per il recupero dei locali di villa Ghirlanda

Aggiudicati i lavori per il recupero e l’utilizzo dei locali all’interno di villa Ghirlanda a Tropea. L’intervento, che prevede adeguamento sismico e riuso funzionale dell’edificio, consentirà la realizzazione di bagni pubblici (2 per disabili, 6 uomini, 5 donne con un’area fasciatoio), scomparti per il deposito bagagli, stazione di ricarica per dispositivi mobili, oltre alla ripavimentazione dell’area esterna. I lavori partiranno entro il mese di ottobre per essere completati nell’arco di novanta giorni.



Prevista una spesa di 181mila e 500 euro, finanziati dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2021 avente come oggetto “Fondo di sostegno ai comuni marginali”. Ultimati i lavori, l’immobile, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, verrà concesso in comodato d’uso per la gestione commerciale dell’attività. Attraverso questo intervento – specifica l’amministrazione comunale – si conta di attenuare significativamente, entro la prossima primavera, il problema atavico della mancanza di adeguati servizi igienici pubblici, con contestale creazione di un’importante occasione di lavoro.