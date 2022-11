Randagismo a Vazzano, l’opposizione: «La comunità è esasperata, subito interventi»

Il problema del randagismo al centro di un intervento del gruppo di minoranza “Liberamente Vazzano”. In particolare, l’opposizione, vista l’esplosione del problema randagismo nel comune delle preserre vibonesi, con decine di cani che circolano liberi per le vie cittadine senza alcuna forma di controllo, ha inviato formale sollecito di intervento rivolto all’Amministrazione comunale, all’Ufficio Veterinario dell’Asp di Vibo Valentia e alla locale stazione dei carabinieri, per chiedere una rapida risoluzione del problema: «L’intera comunità – scrive l’opposizione – è esasperata da questa condizione che pone anche una seria questione di salute pubblica». Quella del randagismo è «una questione che si trascina da tempo, tanto da essere affrontata anche in campagna elettorale. Il gruppo di Liberamente Vazzano – aggiungono – aveva pensato due distinte soluzioni da attuare in caso: da una parte l’adozione di misure che incentivino l’adozione dei randagi presenti in paese, facendo in modo che chiunque fosse interessato all’acquisto di un’animale domestico, privilegi salvare un randagio del posto, adottando un cucciolo nato e cresciuto a Vazzano. Dall’altra, in assenza di adozioni, farsi carico dei randagi attraverso una campagna di vaccinazione e sterilizzazione di massa; una procedura di “sverminazione” e antiparassitaria; la collaborazione con associazioni no profit e veterinari». [Continua in basso]

Queste soluzioni «vengono adesso proposte all’amministrazione in carica che, nonostante nel suo programma elettorale avesse previsto la predisposizione di un regolamento comunale, rinnovo convenzione con canile, sostegno spese per la vaccinazione, installazione di microchip, visita veterinaria annuale, distribuzione bustine per la defecazione, sembra essere concentrata su tutt’altro, portando il problema che c’era ad esplodere».

Il gruppo di minoranza di Liberamente Vazzano «ha poi inviato le suddette autorità, ognuna per le proprie competenze, a provvedere Immediatamente, senza indugio alcuno, alla cattura dei cani randagi presenti nel territorio, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale e dalle convenzioni sottoscritte dal Comune, nonché di procedere alla sterilizzazione dei randagi per il controllo delle nascite ed alla sorveglianza con pattugliamenti regolari e costanti per scongiurare la presenza dei branchi in strada. In mancanza di riscontro -aggiunge il gruppo di minoranza- nell’eventuale omissione dell’anzidetta attività amministrativa, ritenuta vitale per la sicurezza dell’intera comunità, si procederà ad ogni effetto e conseguenza di legge ad adire immediatamente le competenti Autorità Giudiziarie, sì da accertare le responsabilità, le negligenze e le illiceità di eventuali condotte o omissioni degli enti sollecitati».

