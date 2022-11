Serra, il Comune punta alla gestione del parco di via San Brunone

L’amministrazione comunale ha dato il via libera all’avviso afferente la gestione del parco pubblico di via San Brunone di Colonia. L’atto a firma del responsabile dell’area Affari generali ed istituzionali fa seguito ad una precedente delibera della giunta comunale con la quale era stato dato specifico indirizzo alla struttura dirigenziale, dopo che era emerso come l’area – realizzata in virtù dell’assunzione di un mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti e originariamente destinata ad uso pubblico – non fosse più fruibile alla collettività “a causa della mancata pianificazione della gestione”.

Attraverso questa nuova azione, l’esecutivo guidato dal sindaco Alfredo Barillari mira a destinare questa località “per scopi promozionali del territorio, finalità culturali, di informazione scolastica, per attività amatoriali di vario genere e per favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e caratteriale dell’infanzia e dell’adolescenza nonché lo scambio di esperienze intergenerazionali attraverso la partecipazione attiva della terza età”. La consapevolezza “dell’impossibilità di provvedere alla gestione in forma diretta dei servizi” ha quindi portato l’Ente locale ad “affidare la gestione e la manutenzione nonché l’implementazione dei servizi ludico-culturali e ricreativi” ad un soggetto esterno.

Pertanto, la ditta che prenderà in carico il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area sarà chiamata a “consentire al Comune il risparmio delle spese di gestione degli impianti, a promuovere la conoscenza del territorio, creare percorsi tematici, realizzare finalità culturali, sportive e sociali”.

