Nel Vibonese meno nascite e giovani, ma più anziani: ecco i dati di una popolazione che cambia

Ma andiamo ancora più in profondità. «L’indice di vecchiaia – fa presente ancora lo studioso – è un parametro che rappresenta il rapporto tra la popolazione con meno di 14 anni e quella superiore ai 65 anni che dovrebbe essere in equilibrio (100 punti) per indicare una situazione demografica ottimale. Purtroppo, negli ultimi trent’anni, notiamo che i comuni che avevano un indice inferiore a 100 sono praticamente scomparsi (da 38 a 1), sono in diminuzione quelli con un indice tra 100 e 150 punti (da 12 a 8), mentre quelli con un indice da 150 a 200 punti sono passati da 0 a 20. Altri 17 comuni (Acquaro, Capistrano, Dinami, Pizzoni, Francavilla, Arena, Spilinga, Zaccanopoli, Tropea, San Nicola da Crissa, Mongiana, Cessaniti, Filadelfia, Nicotera, Vazzano, Parghelia e Brognaturo) registrano un indice compreso addirittura tra i 200 e i 300 punti e infine, altri 4 (Polia, Joppolo, Monterosso e Drapia) superano persino questa soglia».

Un altro dato che colpisce è quello riferito all’invecchiamento della popolazione. Lo studioso nicoterese sottolinea, infatti che «la popolazione over 65 del Vibonese è aumentata negli ultimi trent’anni del 38,06%, passando dalle 25.549 alle 35.273 unità. Tale aumento ha interessato tutti i comprensori: Poro (+75,54%), Vibo città (55,43%), Costa (+49,51%), Angitola (+22,71), Serre (+8,85%) e Alto Mesima (5,65%). I comuni che avevano una percentuale di popolazione anziana inferiore al 15% sono praticamente scomparsi (da 25 a 1), quelli con una percentuale tra il 15% e il 20% sono drasticamente diminuiti (da 19 a 5) mentre sono nettamente aumentati quelli con una percentuale compresa tra il 20% e il 25% (da 5 a 27), con una percentuale compresa tra il 25% e il 30% (da zero a 11 e cioè San Nicola da Crissa, Francavilla Angitola, Drapia, Vazzano, Capistrano, Spilinga, Zaccanopoli, Cessaniti, Filadelfia, Parghelia e Tropea) o superiore al 30% (da zero a 6 e cioè Joppolo, Acquaro, Polia, Dinami, Pizzoni e Monterosso)».

Incremento della popolazione anziana

A fronte, dunque, di soli dodici centri urbani in cui la percentuale degli over 65 risulta diminuita – precisa Giovanni Durante – «questa è aumentata: tra lo zero e il 10% (in 9 comuni), tra il 10% e il 20% (in 2 comuni), tra il 20% e il 30% (in 5 comuni), tra il 30% e il 40% (in 4 comuni), tra il 40% e il 50% (in 7 comuni: Rombiolo, Zambrone, San Gregorio, San Costantino, Serra San Bruno, Parghelia e San Calogero), tra il 50% e il 60% (in 6 comuni: Briatico, Francica, Zungri, Nicotera, Stefanaconi e Acquaro) e oltre il 60% (in 5 comuni: Vibo valentia, Pizzo, Tropea e Filogaso)».

La presenza giovanile nel territorio provinciale

«La popolazione under 14 del Vibonese si è quasi dimezzata passando da 36.376 unità a 19.384 unità (-46,72%). Tale decremento – fa presente in merito lo studioso – ha interessato tutte le aree del territorio provinciale: Poro (-37,77%), Vibo città (-44,83%), Angitola (47,46%) Costa (-48,41%), Serre (-50,01%) e Alto Mesima (-59,41%). I comuni che avevano una percentuale di popolazione giovane superiore al 20% sono scomparsi (passando da 32 a zero) così come si sono più che dimezzati quelli con una percentuale tra il 15% e il 20% (da 16 a 6) mentre sono aumentati quelli con una percentuale compresa tra il 10% e il 15% (da 2 a 37) e quelli con una percentuale superiore al 20% (da zero a 7 e cioè Polia, Drapia, Joppolo, Monterosso, Capistrano, Mongiana e Arena)».

L’aumento in percentuale della popolazione giovanile

A conclusione della sua analisi demografica del Vibonese, Giovanni Durante spiega che «a fronte di un solo comune (Ionadi), che ha visto un netto incremento degli under-14, questa è diminuita tra lo zero e il 10% (in 1 comune), tra il 10% e il 20% (in 2 comuni), tra il 20% e il 30% (in 1 comune), tra il 30% e il 40% (in 5 comuni), tra il 40% e il 50% (in 14 comuni: Limbadi, Maierato, Rombiolo, Dasà, Vibo valentia, Stefanaconi, Simbario, Acquaro, Francica, Briatico, Soriano, Spilinga, Sorianello e Mileto), tra il 50% e il 60% (in 14 comuni (Filogaso, Zungri, San Nicola da Crissa, Vazzano, San Calogero, Drapia, Sant’Onofrio, Nicotera, Cessaniti, Monterosso, Tropea, Francavilla Angitola, Nardodipace e San Costantino) e oltre il 60% (in 12 comuni: Brognaturo, Pizzoni, Fabrizia, Zaccanopoli, Filadelfia, Joppolo, Capistrano, Gerocarne, Mongiana, Dinami, Arena e Polia). Insomma, la popolazione del vibonese è aggredita da un mix di calo delle nascite, calo dei giovani e aumento degli anziani a cui si aggiunge la piaga dell’emigrazione. Se non si pone un argine a questo trend – questa l’amara conclusione dello studioso – si rischia la desertificazione di interi territori mentre i comuni sempre più spopolati dovrebbero forse iniziare a pensare a forme di fusione o unione».

