San Calogero, aperto il nuovo bando per avere i buoni spesa: ecco le modalità

L’amministrazione comunale di San Calogero fa sapere che è stato aperto il nuovo bando per la presentazione delle domande per “Buoni spesa – Fondo di solidarietà alimentari” per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità. La presentazione delle domande è possibile dalla giornata di ieri, 16 novembre 2022, fino a giorno 25 novembre. «Si avvisa la cittadinanza – riferiscono dunque dal palazzo municipale – che, sull’albo pretorio del Comune di San Calogero, è stato pubblicato il bando e la relativa domanda per l’assegnazione dei “buoni spesa – fondo solidarietà alimentare” (per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità). La domanda può essere prelevata dal sito ufficiale del Comune oppure ritirarla presso la casa comunale. Il modulo dovrà essere inviato per via telematica all’indirizzo: protocollo.sancalogero@asmepec.it o consegnato direttamente all’ufficio protocollo. Serve, inoltre, fare attenzione ai termini e modalità di presentazione delle domande. Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio dei servizi sociali (0963-361501) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30».