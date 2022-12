Parco delle rimembranze a Vibo, la giunta approva il progetto di riqualificazione

Pubblicato il bando per appaltare i lavori. Verranno effettuati interventi per circa 500mila euro: ecco come l'area verde cambierà volto

Con l’obiettivo di «riqualificare uno dei polmoni verdi più belli di Vibo Valentia», la giunta comunale guidata dal sindaco Maria Limardo comunica di aver approvato il progetto definitivo-esecutivo per la riqualificazione del Parco delle rimembranze. L’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo spiega che «sono numerosi gli interventi previsti che andremo a realizzare, grazie soprattutto ad un finanziamento regionale ottenuto per l’interessamento dell’ex consigliere regionale Vito Pitaro». Si tratta di circa 500mila euro, con cui – si legge in una nota della giunta – «la zona del belvedere cambierà completamente volto. I lavori prevedono infatti il rifacimento di tutta la pavimentazione, che andrà in continuità con quella del viale già presente e rifatta da poco, del sistema di illuminazione, anche questo in continuità con quello preesistente, la piantumazione della siepe lungo il perimetro, un’area di sgambamento per i cani, un’area di osservazione ribassata del sito archeologico del tempio di Proserpina con apposite sedute, ed ancora, nell’area ristoro un parco giochi con pavimentazione antitrauma. Sempre a beneficio dell’attività di ristoro verranno inoltre realizzate delle pedane in legno». [Continua in basso]

«Si tratta – è scritto ancora – di un progetto che segue di qualche mese quello approvato per Villa Gagliardi, con l’obiettivo dichiarato nel programma elettorale del sindaco Limardo di puntare alla massima valorizzazione e riqualificazione di tutte le aree verdi della città». «Il nostro – ha dichiarato il primo cittadino – è un patrimonio di assoluto valore paesaggistico e naturale e l’amministrazione comunale sta lavorando sodo puntando a progetti che ne garantiscano il reale miglioramento e non già interventi tampone che poco servono alla fruibilità generale». Pubblicato oggi anche il bando per appaltare i lavori.

