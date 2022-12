A Vibo il presepe realizzato da Franco D’Agostino: «La mia opera d’arte» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Natale è presepe. Natale è l’attesa della nascita del Messia che porta pace e amore. A casa di Franco D’Agostino tutto parla di Natale. Dalla musica agli addobbi. È un tripudio di luci e colori. Dall’albero minuziosamente addobbato dal figlio Alessio, al presepe. Una vera e propria opera d’arte che ogni anno si arricchisce di statuine che danno vita alla rappresentazione della natività. Una piccola Betlemme che incanta e appassiona. Una tradizione che Franco, pensionato di Vibo Valentia, porta avanti da sempre. Sin da bambino quando il presepe lo realizzava con suo padre di origini napoletane. Un mese di lavoro c’è voluto per mettere insieme tutti i pezzi, oltre 100 statuine, e il risultato stupisce quanti ogni giorno bussano alla porta di Franco per ammirarlo. Il 2 febbraio, giorno della Candelora, il presepe verrà smontato pezzo dopo pezzo e sarà riposto in cantina. Un rituale che si ripeterà il prossimo anno con le stesse emozioni di sempre, «perchè non c’è Natale senza presepe», spiega Franco ammirando la sua creatura.

LEGGI ANCHE: Mileto, nella basilica cattedrale realizzato un imponente presepe lungo venti metri – Video

Tutto pronto a Soriano Calabro per il presepe vivente “Magnificat anima mea”