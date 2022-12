Pizzo si prepara a dare il benvenuto al 2023: «Tutti in piazza a festeggiare il Capodanno»

«Tutti in piazza la notte di San Silvestro, festeggeremo il nuovo anno con musica e balli fino all’alba». Così il sindaco di Pizzo Sergio Pititto annuncia l’evento della notte di Capodanno «Nonostante le esigue risorse finanziarie abbiamo deciso di regalare alla popolazione una serata all’insegna del divertimento». L’evento che rientra nell’ambito del cartellone di eventi natalizi promosso dall’amministrazione comunale, è rivolto a tutti, giovani e non. La serata sarà infatti gratuita. «Spero – sottolinea il primo cittadino – di vedere la piazza gremita. Dopo due anni di pandemia che ci ha costretti a limitare i contatti, è giunto il momento di tornare a festeggiare per ritrovare il senso di comunità di questa meravigliosa città. E quale migliore occasione del Capodanno in piazza? Offriremo ai nostri giovani un luogo di divertimento nella loro città». [Continua in basso]

Il sindaco Sergio Pititto

Un modo per accendere i riflettori sulla cittadina della Costa degli dei «che anche in questo periodo ha tanto da offrire». Ricorda il sindaco, la via del vischio realizzata nel centro storico, il villaggio di Babbo Natale e il presepe allestito in piazza della Repubblica. Durante la lunga notte di Capodanno sarà inoltre possibile visitare il castello Murat e Palazzo della Cultura: «Non abbiamo nulla da invidiare a Tropea o a Nicotera e il 31 dicembre anche noi riempiremo la nostra piazza», dice fiducioso.

Il Capodanno in piazza prenderà il via dopo la mezzanotte del 31 dicembre con il brindisi. Seguirà l’esibizione del gruppo musicale composto da 15 elementi. Affermati musicisti calabresi che per due ore alterneranno vari generi musicali, dalla dance al funk, dal blues alla musica Pop, per poi concludere con la discoteca in piazza a cura di Dj Gang fino all’alba. La macchina organizzativa è già partita. «Tutti i parcheggi saranno liberi e ci sarà inoltre un servizio navetta per raggiungere la piazza».