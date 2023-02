Svincoli autostradali di Pizzo e Sant’Onofrio: chiusi in orari notturni per lavori

Per consentire alla Società E-distribuzione S.p.A. i lavori di eliminazione delle condutture elettriche interferenti, in corrispondenza del km 340,605 – in entrambe le carreggiate – della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, si rendono necessarie limitazioni al transito veicolare in provincia di Vibo Valentia. Nel dettaglio, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 00:15 di questa notte e le ore 05:15, sarà in vigore la chiusura del tatto autostradale tra lo svincolo di Pizzo Calabro (km 339,960) e lo svincolo di Vibo Valentia/Sant’Onofrio (km 350,085). Il traffico leggero e pesante in direzione sud verrà deviato lungo la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ e lungo la Sp5, con rientro consigliato in A2 attraverso lo svincolo di Vibo Valentia/Sant’Onofrio. Percorso inverso per i veicoli diretti in direzione nord.

