Al via LaC OnAir, la nuova rete Diemmecom sul canale 17

Grazie al modello di “TeleRadioVisione” si amplia un’offerta forte che vede il network già in campo con l’Ammiraglia LaC Tv e l’all-news LaC News24. La novità nel giorno di San Valentino

La grande famiglia Diemmecom festeggia San Valentino con una rete televisiva tutta nuova. Sul Canale 17 del Digitale terrestre oggi nasce LaC OnAir, che si aggiunge all’offerta della rete ammiraglia LaC Tv (Canale 11 ddt, 411 TivùSat e 820 Sky) e della rete all-news LaC News24 (Canale 111 ddt).

San Valentino, il giorno degli innamorati, è il prescelto per il battesimo della terza rete del Network sul digitale terrestre: LaC OnAir è un atto d’amore verso la Calabria e i calabresi del gruppo Diemmecom e del suo presidente ed editore Domenico Maduli, ma è allo stesso tempo la promessa d’amore della Tv verso la Radio. Una promessa d’amore che si concretizzerà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi in un crescendo con tante sorprese per i telespettatori, che diverranno anche protagonisti nelle varie iniziative. Continua a leggere su Lac