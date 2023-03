Grande festa a Monterosso per i cento anni di nonno Peppino Ceravolo

Grande festa a Monterosso Calabro per nonno Peppino che ha compiuto 100 anni. Alla festa di compleanno hannpo partecipato i figli Vitantonio, Carmelina, Franco, Vittorina e Mariella insieme ai nipoti e pronipoti. Anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Lampasi e la Confraternita del Crocifisso hanno voluto omaggiare il centenario con una targa ricordo. Giuseppe Ceravolo, uomo devoto alla famiglia h alavorato diversi anni all’estero per poi ritornare nella sua terra natia. [Continua in basso]

Per celebrare il secolo di vita sono giunti amici e parenti da tutto il Vibonese. Tra questi anche il fratello Fernando che lo ha stretto in un forte abbraccio. Nonno Peppino ha spento le candeline augurando a tutti i presenti lunga vita «Mi auguro – ha detto – che ognuno di voi possa arrivare a 100 anni in salute e serenità».