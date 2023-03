A Vibo Marina l’asta del pesce ancora a voce: il racconto su LaC Tv – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Sguardi veloci, gesti all’apparenza incomprensibili: in pochi minuti, il pesce, appena sbarcato fresco in banchina, passa sotto gli occhi di decine di persone, ad un ritmo incalzante. È l’asta del pesce di Vibo Marina, forse l’ultima in Italia a svolgersi ancora con banditura a voce.

Durante i concitati passaggi della vendita, il pescato viene battuto ad un prezzo di partenza stabilito dal banditore per poi essere aggiudicato al miglior offerente in sala. Il racconto di Blu Calabria, il nuovo format a firma Diemmecom che vede al timone Francesca Mirabelli, andrà in onda prossimamente sul canale 11 di LaC Tv (anche 411 TivuSat e 820 Sky, si sposterà fin dentro i riti e le gestualità legate al mare.

