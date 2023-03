«La Calabria ce la farà», il pm antimafia Frustaci ospite stasera su LaC Tv

di Marcella Mastrobuono



Voleva fare la giornalista. Poi, a 17 anni, conosce Gherardo Colombo, giudice del pool di Mani Pulite in visita nel suo liceo. Lì capisce che quella della magistratura è la sua strada. È la ragazza che voleva sconfiggere la mafia, come il titolo del suo libro in parte autobiografico. Dalla Calabria è andata a Pisa a studiare Giurisprudenza e oggi è sostituto procuratore a Catanzaro, nel team di Nicola Gratteri e vive, come lui, sotto scorta. «Sono stata fortunata. Ho iniziato nel 2012 alla Procura di Reggio Calabria quando erano procuratori aggiunti Nicola Gratteri e Michele Prestipino. Oggi sono a Catanzaro, ancora con Gratteri. La sua parola d’ordine è “Veloci!”», racconta Frustaci. «La cultura mafiosa si combatte con la cultura della legalità, ma non isolando, bensì cercando di capire e mostrando ai ragazzi che ci sono altre possibilità. Il vissuto quotidiano influenza tantissimo quello che diventeremo. Non bisogna chiudersi, ma dialogare». [Continua in basso]

Annamaria Frustaci sarà ospite della puntata di Vis-à-Vis in onda su LaC Tv questa sera, giovedì 23 marzo. Dagli studi de LaCapitale, il sostituto procuratore di Catanzaro racconterà a Paola Bottero l’infanzia a Catanzaro con la sua famiglia numerosa, la scelta di diventare magistrato e gli studi a Pisa. Un viaggio in treno con suo padre, che la convince a restare a studiare nella città toscana quando lei comincia ad avere dei dubbi e pensa di ritornare subito in Calabria, perché capisce in quel momento che dovrà stare lontana per tanto tempo.

«La Calabria ce la farà – dice Frustaci – ma solo se si comincerà ad investire in formazione e professionalità. Bisogna mettere il territorio in condizione di offrire delle opportunità, solo così smetterà di essere il fanalino di coda d’Europa. Ma è un discorso corale che riguarda le istituzioni, non si possono chiedere atti di eroismo ai cittadini».

La puntata di Vis-à-Vis andrà in onda stasera nella Mezz’ora da LaCapitale, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.

