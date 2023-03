Tropea, le panchine comunali ingombrano una sosta per i disabili

L’unica sosta per disabili presente su Largo Vaccari a Tropea è da lungo inutilizzabile poiché ingombra da due panchine in cemento adagiate lì, con noncuranza del codice della strada, dopo la rimozione da piazza Cannone. Poco più avanti, infatti, sono in corso, contestualmente ai lavori di rifacimento della pavimentazione, anche il corretto collettamento dei sottoservizi. La segnalazione ci giunge da un nostro lettore, il quale fa notare il «grande senso civico» che esprime tale gesto nei confronti della comunità tropeana. Tutte le panchine in muratura, così come i basamenti delle piante precedentemente dislocati ai lati della ringhiera in prossimità di piazza Cannone, sono di fatto ammassati in un’area predisposta alla sosta di veicoli per disabili o di mezzi autorizzati al trasporto di persone disabili. Due delle quattro panchine accantonate risultano essere disposte proprio all’interno delle strisce gialle, occupando così tutto lo spazio necessario per il parcheggio. Data la situazione, più nessuno degli aventi diritto ha dunque potuto usufruire del parcheggio dedicato dovendo quindi, scomodamente, andare alla ricerca di un altro spazio da poter utilizzare.

LEGGI ANCHE: Tropea, No del Comune allo storico luna park ai piedi dell’Isola e il titolare accusa apertamente il sindaco

Comune di Tropea: il viaggio del sindaco in Giappone e le spese per il…“Principato”