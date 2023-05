Il premio “Calabria che lavora” all’ufficiale della Guardia Costiera Paolo Fedele

Protagonista di numerose missioni in mare, riceverà il riconoscimento "per aver dato un vero valore alla vita dei poveri e degli ultimi"

Il comitato tecnico organizzatore della XXII° Edizione del Premio Calabria che Lavora – Eccellenze Calabresi, che quest’anno si caratterizzerà per lo slogan “Distinguersi Per Non Estinguersi”, attribuirà il premio speciale “Calabrese nel mondo” all’ufficiale della Guardia Costiera Paolo Fedele con la seguente motivazione: “Per aver dato un vero valore alla vita dei poveri e degli ultimi”.

L’evento si svolgerà il 4 giugno con una cena di gala presso Capo Sperone Resort di Palmi, organizzato dall’Associazione Cult il Delfino GB Eventi e ha avuto come cornice di presentazione la sala stampa della Camera dei Deputati lo scorso 27 aprile. Per l’occasione è intervenuto l’onorevole Fabio Porta, parlamentare eletto nella Circoscrizione Esteri. [Continua in basso]

Paolo Fedele attualmente è in servizio presso la Direzione Marittima di Napoli, protagonista di numerose missioni sia nazionali che internazionali (Grecia, Spagna, G7, Canale di Sicilia, Emergenza Stromboli, Albania ed ex Jugoslavia). Ha condotto operazioni in scenari operativi “caldi e delicati”, i cui risultati sono stati ampiamente oggetto di vivo apprezzamento dell’opinione pubblica, di riconoscimenti e gratificazioni tributati dalle istituzioni italiane e dai governi esteri in cui ha operato. Legato indissolubilmente alla divisa della Guardia Costiera, che considera una seconda pelle, il comandante Paolo Fedele, si è distinto, nel corso della carriera, nelle operazioni condotte e per il profondo senso di umanità e attaccamento al dovere nell’attività di salvataggio delle vite umane in mare: un vibonese che ha fatto del suo lavoro una fede segnalandosi per abnegazione e sacrificio e che entra a pieno titolo nel novero dei figli più illustri della regione.