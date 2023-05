Vibo, gattino in difficoltà recuperato dai vigili del fuoco

Una gattina di pochi mesi è stata recuperata e messa al sicuro grazie al sinergico lavoro di cittadini, associazioni e vigili del fuoco. L’intervento è stato effettuato nei pressi del poliambulatorio di Vibo Valentia. Più nel dettaglio, una signora trovandosi a passare dalla zona, ha udito il miagolio disperato di un gattino provenienti da una fitta sterpaglia. Per cercare di aiutare l’animale in difficoltà, ha iniziato a contattare le associazioni animaliste attive sul territorio. A rispondere prontamente all’appello, la Lav di Vibo Valentia. Quindi è stato sollecitato l’intervento dei vigili del fuoco. Dopo aver scavalcato una recinzione, gli operatori hanno proceduto al recupero della bestiola che è stata affidata alle cure della volontaria Lav. La piccola è stata chiamata Perla. Si spera che possa presto trovare una casa e una famiglia in grado di accoglierla.

