Vibo, l’Istituto Garibaldi Buccarelli e i progetti all’insegna della cura del territorio

Riappropriamoci del “Bello”. Questo lo slogan che docenti e alunni dell’Istituto Comprensivo Garibaldi Buccarelli della città, diretto dal Professore Angelo Stumpo, hanno scelto per presentare alla cittadinanza, giorno 6 giugno alle ore 16 presso il plesso Buccarelli, la loro opera d’arte: “Il Portico ritrovato”. Una scelta non casuale, ma mirata a mettere in evidenza l’idea di una scuola che vuole essere simbolo e roccaforte di legalità, bellezza e cura del territorio. Dopo anni di abbandono e degrado, il portico antistante il plesso ritrova colori e vitalità. Questi mesi di lavoro e cura meticolosa da parte di insegnanti e allievi, hanno permesso che i muri imbrattati e sporchi si colorino, nuovamente, di quella luce che solo i ragazzi sanno donare al mondo degli adulti. Il nero delle bombolette spray lascia il posto ad un vivace murales, espressione della creatività e fantasia dei giovani. A coordinare l’opera, la professoressa di Arte e Immagine, Patrizia Crisalli coadiuvata e sostenuta da tutto il corpo docente dell’istituto. Grande soddisfazione e ammirazione è stata espressa dal dirigente scolastico, professor Angelo Stumpo. Nel corso della inaugurazione, la comunità scolastica e l’intera cittadinanza vivrà alcuni momenti di riflessione e condivisione sui percorsi interdisciplinari che hanno coinvolto le classi durante l’intero anno scolastico, ormai giunto a conclusione. Ospite dell’evento, sarà il mediattivista e docente Claudio Dionesalvi, direttore di Tam Tam e Segnali di Fumo, operativo nella scuola del Vento tra i bambini rom, e nell’associazione Coessenza. Autore di diverse

pubblicazioni, collabora con Il Manifesto. L’evento sarà allietato da alcune parantesi musicali offerte dall’Orchestra dell’Istituto Garibaldi Buccarelli. La manifestazione sarà, infine, l’occasione per premiare gli allievi vincitori del Concorso interno “Non è uno scherzo” sul tema del bullismo e del cyberbullismo, e i vincitori dei diversi concorsi provinciali e nazionali ai quali la scuola ha aderito. Un regalo, pertanto, che i ragazzi vogliono offrire a chi vorrà parteciparvi, nella convinzione che “La Bellezza salverà il Mondo” e per dimostrare che la “Scuola che ci piace” si fa anche sotto un portico e per le strade della città.

