Serra, valorizzazione del territorio attraverso seminari svolti da docenti universitari

Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, punta a incentivare una programmazione multidisciplinare. “Un caloroso benvenuto agli studenti e ai professori dei corsi di laurea triennale e magistrale in Scienze Forestali e Ambientali dell’Università di Reggio Calabria. In questi giorni – ha spiegato il primo cittadino – il territorio comunale di Serra San Bruno viene vissuto come un distaccamento del Dipartimento di Agraria, in cui i professori svolgono seminari e gli studenti sono impegnati in esercitazioni multidisciplinari nei boschi che li circondano. Una collaborazione che continuerà e crescerà negli anni, instaurata lo scorso anno grazie al seminario internazionale sulla biodiversità svolto sempre a Serra San Bruno e che ha visto la partecipazione di diverse Università europee”. Tra gli obiettivi vi è la valorizzazione del patrimonio naturalistico, attraverso il suo studio. “Un ringraziamento particolare – conclude Barillari – lo rivolgo ai professori Giuseppe Bombino, Giovanni Spampinato e Carmelo Maria Musarella, i quali hanno creduto in questa sinergia positiva con l’amministrazione comunale e nella ricchezza naturalistica di Serra San Bruno”.

