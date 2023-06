Sicurezza del territorio, il Comune di Vibo ottiene un finanziamento per la videosorveglianza

Il sindaco Limardo: “Rafforziamo le condizioni di legalità per cittadini e imprese”

“Vibo Valentia si aggiudica un altro importante finanziamento mirato al rafforzamento delle condizioni di legalità e sicurezza del nostro territorio. Un punto di estrema rilevanza nell’ambito del programma politico-amministrativo di questa amministrazione, che continuiamo a perseguire con i fatti. E la notizia di oggi ne è una ulteriore prova”. Così il sindaco Maria Limardo annuncia l’ottenimento di 150mila euro per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, e aggiunge: “La sorveglianza contribuisce ad impedire atti vandalici e soprattutto contribuisce a far accrescere il senso civico e quello del rispetto che insieme vanno verso l’elevazione e progressione culturale dei cittadini. Inoltre sul piano della sicurezza e della sana crescita della nostra gioventù – aggiunge il primo cittadino – questa amministrazione ha puntato sin dal suo inizio, ad esempio con la disciplina sulle sale gioco al mattino, senza dimenticare che oggi con la Municipale abbiamo anche a disposizione un cane per la prevenzione della diffusione di droghe nelle scuole”.

Il progetto del Comune di Vibo rientra nei 35 ammessi a finanziamento, sugli oltre 200 presentati,

che godranno dello stanziamento da parte del ministero dell’Interno a valere sul Programma

operativo complementare (Poc) “Legalità” 2014 – 2020. Tra i quattro Comuni meritevoli di finanziamento, nella fascia di popolazione tra i 20mila e i 50mila abitanti, rientra appunto Vibo Valentia. “Il progetto è stato redatto di concerto con il comandante della Polizia municipale Michele Bruzzese – spiega l’assessore Giovanni Russo – tenendo conto delle esigenze che si sono palesate nel corso del tempo, individuando punti strategici che possano consentire una maggiore sicurezza di cittadini e imprese che operano nel nostro territorio. Un altro passo importante nell’ottica di una città sempre più vivibile e sicura”.

