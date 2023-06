Emergenza sangue, l’Avis provinciale organizza una raccolta straordinaria a Vibo Marina

L’estate è sinonimo di spensieratezza e di disimpegno che, però, non devono far perdere di vista le esigenze vitali. Una è la necessità di sangue che, purtroppo, “non si riesce a mandare in ferie”. Per tale ragione l’Avis provinciale, diretta senza lesinare sacrifici da Caterina Forelli, ha organizzato per sabato primo luglio, dalle 7:30 alle 11:30, una raccolta straordinaria di sangue con autoemoteca a Vibo Marina, sul lungomare, accanto al bar “The Sun”. Vibo è una delle sedi più attive per sacche raccolte. Perché attive sono le comunali e attiva è la provinciale che le sovraintende. Questo, tuttavia, non basta a sopperire alla carenza fisiologica estiva. Ma chi dice che in estate non si verificano gravi incidenti? Chi può affermare che nella bella stagione le patologie che richiedono trasfusioni vadano in vacanza. Chi può asserire che domani non siamo proprio noi ad aver bisogno di quel “medicinale” essenziale e vitale che non si produce in laboratorio? Nessuno. Come nessuno ci autorizza dall’essere esenti dalla solidarietà. Tra l’altro, si “scrocca” pure una colazione gratis. Per tutte queste ragioni la presidente Forelli ringrazia «quanti vorranno partecipare a questa iniziativa solidale contribuendo, oltre che a rendersi migliori, a salvare vite umane». Il primo ringraziamento va a «Claudio Versace, da cui è partita la richiesta per questa raccolta, dove: partecipare è gratuito; farlo è un dovere morale. Perché il sangue è vita. E aspettare di averne bisogno per comprenderlo può essere letale per chi ne ha necessità adesso».

