Pizzo, la dieta mediterranea al centro dell’incontro al Nautico con l’Avis

“La dieta mediterranea calabrese, uno stile alimentare in armonia con la salute” è stato il tema dell’incontro tenutosi stamane presso l’aula magna dell’Istituto tecnico nautico e aeronautico di Pizzo tra gli studenti, Biagio Cutrì coautore assieme al nutrizionista Luigi Elia del libro sulla dieta mediterranea, ed i volontari provinciali e comunali dell’Associazione volontari italiani sangue (Avis). Donazione del sangue e stili di vita sani, sono stati poi gli atri due grandi argomenti che hanno fatto da corollario all’evento organizzato dalla presidente provinciale Avis Caterina Forelli, dal vicepresidente regionale Nicodemo Napoli e Carmen Muzzi presidente comunale Avis. L’incontro altamente formativo per i ragazzi, ha dato modo anche al biologo e nutrizionista Vincenzo Comito di rimarcare quanto sia fondamentale per i più giovani alimentarsi secondo gli antichi e saggi dettami della nostra famosissima dieta mediterranea. Presenti al convegno anche lo psicologo Luigi Juli, il dirigente scolastico Francesco Vinci ed il sindaco Sergio Pititto il quale, dialogando con i ragazzi sul senso di comunità e sull’importanza della cultura della solidarietà, ha rimarcato il suo impegno per dare presto alla comunità di Pizzo una sede fissa per i volontari comunali di Avis.

