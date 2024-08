Vazzano, l’Avis comunale in piazza per parlare di malattie sessualmente trasmissibili e donazione del sangue

La targa dell’Avis alla Pro Loco

“Ama con passione, Ama in sicurezza”: con questo slogan coinvolgente, l’Avis comunale di Vazzano, in collaborazione con l’Avis provinciale e la sua Consulta giovani, ha organizzato una serata di sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili. L’evento, svoltosi durante la tradizionale Sagra del paese, ha visto una grande partecipazione di ragazzi, desiderosi di informarsi e confrontarsi su un tema ancora oggi tabù per molti. I volontari hanno allestito uno stand informativo dove gli interessati hanno potuto raccogliere materiale informativo e chiarire ogni dubbio.

Molti giovani si sono mostrati interessati alla donazione di sangue e hanno prenotato la loro prima donazione per mercoledì 28 agosto. «Nonostante i progressi fatti nelle scuole e nelle famiglie, la sessualità rimane ancora un argomento difficile da affrontare – ha dichiarato Vincenzo Scidà, presidente dell’Avis comunale di Vazzano -. Tuttavia, in Avis ne parliamo apertamente, perché è fondamentale conoscere i rischi legati alle malattie sessualmente trasmissibili e come prevenirle. La donazione di sangue è un gesto d’amore, ma è importante che i donatori siano in buona salute».

Un ruolo fondamentale è stato giocato poi anche dalla Consulta giovani dell’Avis provinciale. Ilaria Gambino, Nicola Polistina e Laura Le Pera, con la loro energia e creatività, hanno saputo coinvolgere i ragazzi, creando un’atmosfera informale e divertente. «Non siamo soli, abbiamo bisogno gli uni degli altri – ha sottolineato Scidà -. Donare il sangue è un gesto di solidarietà che può salvare una vita. È un modo per dire al prossimo “ci sono per te”».