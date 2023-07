Lavori su due strade nel Vibonese, istituito il senso unico alternato

Due diverse strade provinciali saranno interessate da lavori nei prossimi giorni, ragion per cui si è resa necessaria l’istituzione del senso unico alternato su entrambe, limitatamente ai tratti coinvolti. Si tratta in particolare della strada provinciale numero 95 Pizzo- Vibo Marina – Tropea nel tratto compreso tra il km 11+650 e il km 11+750, e della provinciale numero 97 Vibo Valentia – bivio per Maierato nel tratto compreso tra il km 3+800 e il km 3+900. Lo dispongono due diverse ordinanze vergate dalla responsabile del settore Viabilità della Provincia di Vibo Valentia, Maria Giovanna Conocchiella. I provvedimenti fanno seguito alla nota con cui la società Terna rete Italia ha richiesto l’istituzione del senso unico alternato su quei tratti, per poter eseguire lavori di manutenzione ordinaria per la sostituzione di conduttori e fune di guardia sull’elettrodo aereo 66k “Vibo P. – Vibo M.”. In particolare gli interventi interesseranno la Sp 97 nei giorni dal 3 al 7 luglio dalle ore 8 alle 18. Sulla Sp 95 si lavorerà invece dal 7 all’11 luglio, sempre dalle ore 8 alle 18. Dovrà essere la società Terna rete Italia, per tramite dell’impresa appaltatrice, ad apporre la necessaria segnaletica e a garantire a senso alterno la circolazione. Essa sarà inoltre – si legge nelle ordinanze – l’unica responsabile in caso di incidenti su quei tratti, restandone sollevata la Provinicia. Quest’ultima inoltre fa obbligo all’impresa di «adottare tutte le misure idonee per la salvaguardia della pubblica incolumità» e di «predisporre idonei sbarramenti per l’interdizione del transito in caso di reale necessità e tenuto conto delle lavorazioni da eseguire, al fine di ridurre i disagi per i residenti».

