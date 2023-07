Drapia, la Proloco organizza corsi di formazione per l’utilizzo del defibrillatore

Nei mesi scorsi, il presidente della Proloco di Drapia, Antonio Furchì, aveva anticipato alla comunità dell’acquisto di un defibrillatore a beneficio del territorio. «Appena sarà in nostro possesso – aveva dichiarato -, la nostra idea è di avviare degli incontri formativi con la popolazione e la Protezione civile “Augustus” di Vibo Valentia per dare la possibilità alle persone di imparare ad utilizzare questo importantissimo strumento salvavita». Ora la Proloco sta organizzando, presso la propria sede al Castello “Pasquale Galluppi” di Caria, le iscrizioni per quanti vorranno poi aderire al corso di Blsd, sigla di basic life support-early defibrillation (supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce). Una volta formati i cittadini interessati, «questa dotazione – ha sottolineato Furchì – ci seguirà in tutti gli eventi sul territorio comunale, così da poter garantire pronto intervento in caso di bisogno».

