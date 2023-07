Il culto di Santa Domenica che unisce Calabria, Sicilia, Campania e Puglia

Tomaselli, Monteleone e Pendinelli

È stato siglato domenica 9 luglio a Scorrano, capitale mondiale delle luminarie in provincia di Lecce, il protocollo d’intesa che lega le città del culto di Santa Domenica. Per l’occasione, erano presenti anche il consigliere Domenico Tomaselli e l’assessore Albino Mollo per l’amministrazione comunale di Ricadi, assieme al presidente del Consiglio di Tropea Francesco Monteleone. Le celebrazioni religiose si sono appena concluse con la sigla di un importantissimo protocollo d’intesa tra il Comune capofila di Scorrano (Le), Cammarata (Ag), Caraffa di Catanzaro (Cz), Castroreale (Me), Mandanici (Me), Orria (Sa), Ricadi (VV), Santa Domenica Vittoria (Me), Sant’Angelo di Brolo (Me), Torre di Ruggero (Cz) e Tropea (VV). Il protocollo, frutto del lavoro del sindaco di Scorrano Mario Pendinelli, è finalizzato a promuovere l’aggregazione ed il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati dei Comuni in cui è sentito il culto di Santa Domenica per dare vita ad iniziative di carattere locale, regionale e nazionale con l’obbiettivo di promuovere le tradizioni, la cultura e le peculiarità di ogni singola realtà cittadina.

Entrambi i Comuni vibonesi hanno sottoscritto l’accordo e sono stati accolti con grande entusiasmo ed attenzione dal primo cittadino di Scorrano, atteso che la Santa Vergine e martire è originaria di Tropea ed oggi è patrona dell’omonimo borgo di Santa Domenica di Ricadi. «C’è stata riservata un’accoglienza calorosa – hanno dichiarato le due delegazioni comunali di Ricadi e Tropea – e di questo vogliamo ancora una volta ringraziare il sindaco Pendinelli e tutta l’amministrazione. Assieme ai Comuni del Culto, si avvia un percorso di Fede ma anche di valorizzazione e promozione del territorio con scambi interculturali. Un progetto anche di marketing al quale potranno aderire Comitati festa, Proloco e organizzazioni operanti sul territorio. Ricadi e Tropea, si confermano due realtà di punta per la Costa degli Dei anche attraverso queste iniziative che mirano a fare rete a livello nazionale ed internazionale».

LEGGI ANCHE: Mileto, la congrega della Cattolica chiede l’avvio del restauro del campanile

Mileto, la congrega della Cattolica chiede l’avvio del restauro del campanile