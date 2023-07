Mileto, cresce il malumore per la carenza di personale nell’ufficio postale

Si stanno vivendo mattinate “calde” nell’ufficio postale di Mileto. E non solo a causa delle alte temperature e del clima infuocato del periodo estivo. La succursale di Poste italiane da alcuni giorni sta operando in piena emergenza per colpa della forte carenza di personale. Agli sportelli, al momento, lavora una sola unità. Da qui l’innesco di un circolo vizioso che, nonostante l’impegno del personale in servizio e la buona volontà dei singoli utenti, produce il prolungarsi dei tempi d’attesa e conseguenti momenti di tensione tra le parti. In un contesto del genere, ad accendere ancor di più gli animi e ad aggravare ulteriormente la cosa (fungendo da classica ciliegina sulla torta) ci pensa poi il fatto che dei due condizionatori presenti in sala uno solo risulta al momento in funzione. Un dettaglio poco edificante di cui tutti farebbero volentieri a meno. Da quel che si apprende, l’altro impiegato giornalmente in servizio allo sportello dell’Ufficio postale di Mileto sarebbe stato provvisoriamente spostato altrove per ovviare alla carenza di personale presente anche in quell’altra sede. Evidentemente, tappata una falla se ne crea un’altra. La speranza, a questo punto, è che dai vertici dell’azienda si metta di nuovo celermente mano alla situazione, ripristinando il personale in organico nella cittadina normanna. Anche perché, proporzionalmente al trascorrere delle ore, sale il malcontento tra la gente.

